Mange fryktar for jobben i oljebransjen

Krisa i oljenæringa har nemleg sørgd for at delen sysselsette som trur dei står i fare for å miste jobben, har skote til vêrs, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2013 til 2016 har 50.000 tilsette i oljesektoren mista jobben, og frå å vere ein bransje med stor grad av jobbsikkerheit har situasjonen blitt snudd på hovudet på desse tre åra.

I 2016 seier 30 prosent at dei er redde for å miste jobben, medan 35 prosent har opplevd nedbemanning. I 2013 var tala høvesvis 3 og 4 prosent. Her må det takast med at tala gjeld for kategorien bergverksdrift og utvinning – der oljebransjen står for nærmare 90 prosent.

Delen sysselsette totalt som opplever jobbsikkerheita si som stabil har vore relativt stabil i ei årrekke. I 2016 svarte 12 prosent at dei meiner dei står i fare for å miste jobben sin, ein auke frå 9 prosent i 2013, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Delen som har opplevd nedbemanning i bedrifta dei siste tre åra, har auka frå 7 til 9 prosent, medan delen som seier dei jobbar i ei bedrift som har omorganisert, no ligg på 12 prosent, 2 prosentpoeng høgare enn i 2013.

