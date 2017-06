Media ber politikarane vurdere Facebook-skatt

To tredelar av annonseinntektene til dei norske avishusa er blitt borte på ti år, ifølgje ein rapport frå Medietilsynet, og mykje av pengane hamnar i staden hos globale gigantar som Facebook og Google, skriv Klassekampen.

I fleire høyringsutsegner krev mediehusa like konkurransevilkår, og at aktørar som opptrer på tvers av landegrensene, vert skattlagde i Noreg for norske inntekter. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser til Storbritannia, som har innført ein skatt på 25 prosent på overskot som vert overførte til selskap utan reell omsetning. Ifølgje MBL vil det gi britane rundt 4 milliardar kroner i skatteinntekter i år. Overført til norske forhold, skulle det tilseie ein skatteinngang på rundt 400 millionar. I fjor betalte Facebook 469.000 kroner i skatt til Noreg.

– Vi går ut frå at det vil vere fullt mogleg å innføre same type særskatt i Noreg som i Storbritannia, som sannsynlegvis er knytt til dei same forpliktingane og skattemessige avtalene som Noreg, seier Bjørn Wisted, som er fagsjef for næringspolitikk i MBL.

Skatten vil langt på veg kunne finansiere det mediebransjen ønskjer seg og Mediemangfaldsutvalet har foreslått: eit tidsbestemt fritak for arbeidsgivaravgift.

(©NPK)