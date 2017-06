Miljødirektoratet vil heve flaskepanten

Miljødirektoratet foreslår å auke panten frå 1 til 2 kroner for små flasker. Dei vil ha ei panteavgift på 3 kroner for flasker som rommar meir enn ein halv liter.

Det er tre år sidan Miljødirektoratet tok initiativ til å auke panteavgifta for flasker, ifølgje Bellona. Sidan har saka lege hos regjeringa. No er ho sendt tilbake til direktoratet. Høyringsfristen er sett til 26. september 2017. Pantesatsen for flasker har vore uendra sidan 1990-talet.

Tal frå 2015 viser at nordmenn pantar 970 millionar flasker og boksar. Det var ein auke på nær 17 prosent frå året før og ny rekord.

I snitt pantar kvar nordmann 186 flasker i året – eller ei flaske annankvar dag. Det fører oss inn i verdstoppen, der vi ligg hakket framfor svenskane, som ligg på ein solid andreplass med 171 panteeiningar per hovud i året.

