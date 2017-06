NHO: Den økonomiske kneika er over, men veksten blir moderat 

I den kvartalsvise undersøkinga Næringslivets økonomibarometer stig stemninga blant NHOs medlemsbedrifter for femte kvartal på rad og er no den beste sidan 2011.

NHO viser til at verdiskapinga i fastlandsøkonomien auka med 0,5 prosent både fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år. NHO trur BNP-auken for Fastlands-Noreg vil ende på 2,1 prosent i år og bli verande på 2,0 og 2,2 prosent dei kommande to åra.

NHO justerer ned sitt anslag for arbeidsløysa i år med eit halvt prosentpoeng og anslår at ho går ned frå 4,7 prosent i fjor til 4,3 prosent i år. Arbeidsløysa vil falle til 3,8 prosent om to år ifølgje kvartalsrapporten.

(©NPK)