Norwegian: – Eit grunnleggjande problem med for få pilotar

– Det er eit grunnleggjande problem at det er for få pilotar tilgjengeleg i Norwegian-systemet, seier Hesthammer til VG .

– Vi jobbar på spreng med kortsiktige løysingar som å leige inn bemanna fly frå andre operatørar for å betene dei rutene vi ikkje klarer å dekkje sjølv. Men den marknaden er også ganske tøff no i høgsesongen, forklarer han.

Fredag prøvde selskapet å tilby pilotane dobbel overtidsbetaling for å selje fridagane sine, men fekk nei.

For andre sommar på rad har Norwegian hatt store problem med å dekkje alle oppsette avgangar med fly og personell. Årets problem botnar i at selskapet har rekna med at pilotane ville vere villige til å selje fridagane sine og at leveringa av ein ny flymodell frå Boeing-fabrikken er forseinka.

Måndag kveld var 19 avgangar kansellerte.

I fjor måtte Norwegian kansellere 18 flygingar den første helga i juli. Til saman blei mellom 4.000 og 5.000 passasjerar råka.

