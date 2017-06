Norwegian-flygingar går som normalt

Ifølgje selskapet har det ikkje vore nokre kanselleringar tysdag, korkje i Noreg eller i utlandet, med unntak av éin innanriksavgang i Spania.

–Vi kjem til å gjere alt vi kan for å halde planane og for at alle passasjerar skal kome fram til reisemålet sitt, seier presseansvarleg Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian til NTB.

Bemanningsproblem

I helga og måndag skapte pilotmangelen problem for fleire hundre reisande. Måndag kveld var over 19 avgangar kansellerte.

– Eg har ikkje det eksakte talet på passasjerar som har blitt ramma, men det er altfor mange og noko vi verkeleg beklagar overfor passasjerane, seier Holmbergh.

Ho seier at Norwegian prøver å planleggje å bemanne så godt dei kan, men at selskapet er ekstra sårbart for avvik i høgsesongen.

– Forseinkingar for den nye flymodellen Boeing 737 MAX har gitt fleire utfordringar. Vi jobbar no med å få inn ekstra pilotar og har tilbode alle pilotar som kan stille opp på fridagane sine, ein monaleg kompensasjon, seier Holmbergh.

Kan få opptil 24.000 kroner

Ifølgje Dagens Næringsliv har selskapet tilbode pilotar som vil jobbe på fridagar, dobbel overtidsbetaling, noko som er fire gonger vanleg dagsløn. Ein kaptein kan då tene mellom 18.000 og 24.000 kroner på éin dag, ifølgje avisa. Ein førsteoffiser kan tene rundt 12.000 kroner på éin dag.

Tilbodet er det same som fagforeiningane tidlegare takka nei til, men måndag blei det sendt ut på nytt – denne gongen direkte til pilotane.

– Det stemmer at vi gjekk direkte ut til alle pilotane i går ettermiddag og fekk god respons med ein gong. Det viser at vi har eit pilotkorps som er villig til å hjelpe med å få passasjerane våre fram, og det er vi svært glade for, seier administrerande direktør Bjørn Erik Barman-Jenssen i dotterselskapet Norwegian Air Resources.

–Forstår frustrasjonen

Norwegian opplyser at dei i fjor tilsette over 500 nye flygarar. Så langt i år har det blitt tilsett over 400 nye.

Forseinkingane i helga førte til trøbbel for ei stor mengd passasjerar. Blant anna måtte to musikkorps avlyse turar dei hadde gledd seg til lenge.

–Vi forstår at det er ekstremt frustrerande for alle passasjerar som er ramma av dette, og vi beklagar verkeleg ulempene det medfører, seier Holmbergh.

(©NPK)