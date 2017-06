Pilotar meiner Norwegian braut avtale

Fleire tusen Norwegian-passasjerar blei denne veka ramma av kansellerte fly på grunn av mangel på pilotar. Flyselskapet prøvde fredag å få Norwegian Pilot Union (NPU) til å godta ei mellombels kriseløysing for å få alle flya på vengene, men fagforeininga avviste tilbodet.

Måndag kveld kontakta Norwegian pilotane direkte, noko som vekkjer misnøye hos fagforeininga, skriv Dagens Næringsliv .

Leiar i NPU Halvor Vatnar seier det for deira del handlar om at ei fridagskjøpsavtale er regulert av tariffavtala mellom partane, og endringar i avtala skal diskuterast mellom partane. Han seier til avisa at Norwegian heilt klart har brote tariffavtala ved å ta direkte kontakt med pilotane.

Tilbodet handla om at pilotane skulle få dobbel overtid, tilsvarande fire gonger normal løn, for å ta ei ekstravakt.

