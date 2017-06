PwC: Helse-styre fekk ikkje vite om IT-risiko

NRK har fått tilgang til rapporten som vert lagt fram for styret i Helse sør-aust onsdag. Der står det blant anna:

- Risiko knytt til ekstern partners moglege tilgang til helseopplysningar er mangelfullt behandla (...) delar av innhaldet i styrebehandlinga var upresis.

– Det er djupt beklageleg at kritiske rapportar som beskriv risiko og sårbarheit, er haldne tilbake. Vi undrar oss over kven som har bestemt at desse rapportane skal vere hemmelege, seier føretakstillitsvalt Nanette Loennechen.

Statskanalen avslørte tidlegare i år at over 100 IT-arbeidarar i Bulgaria og Malaysia hadde hatt tilgang og utvida rettar til datasystemet til helseføretaket.

I mai blei det kjent at Thomas Bagley trekte seg som teknologidirektør i Helse sør-aust. Helseføretaket opplyste då at dette kom av at han hadde fått ein annan jobb.

Administrerande direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-aust, i tillegg til styreleiar Ann-Kristin Olsen, ønskjer ikkje å kommentere saka før rapporten vert lagt fram på styremøtet onsdag.

