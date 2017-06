Solberg deltok på 30-årsjubileum for hiv-senter

Jubileet blei feira i Aksepts hage på Grünerløkka i Oslo med 1.500 gjester. På programmet, som er ein del av Oslo Pride, var ein hagekonsert med Else Kåss Furuseth i spissen.

Ordførar Marianne Borgen og byråd for sosiale tenester, Inga Marte Thorkildsen, deltok på arrangementet saman med statsministeren.

– Det blir oppdaga 200 nye tilfelle av hiv i Noreg kvart einaste år. Difor er arrangement som hagekonserten framleis viktige, for å setje søkjelys og vise solidaritet, sa generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal i talen sin under markeringa.

Senteret har dei siste tre tiåra jobba for å ta vare på menneske som lever med viruset og dei som er ramma. I dei første åra låg senteret på hemmeleg adresse for å verne brukarane og arbeidet dreidde seg om å tilby rekreasjon, rehabilitering og omsorg ved slutten av livet. I dag er Aksept eit ressurssenter for kunnskap og driv førebyggjande arbeid. Dei har eit miljøtilbod, ein poliklinikk og eit døgntilbod.

– Med riktig medisinering tek ikkje hiv liv, slik det gjorde for 30 år sidan. I dag kan ein seie at det er stigmaet og kunnskapsløysa som er det største problemet for ein hivsmitta, seier Aksept-leiar Ina Herrestad.

