Treåring i koma – mor og stefar sikta for vald

– Barnet har kritiske, livstruande hovudskadar og ligg i koma på St. Olavs hospital, seier Svenn Ingar Viken, lensmann i Namsos og Fosnes kommune, under pressekonferansen til politiet tysdag kveld.

Politiet blei varsla av barnevernet natt til måndag om at den vesle jenta var frakta til sjukehus med mistenkjelege skadar.

Mora og stefaren til treåringen er i varetekt hos politiet og sikta for grov kroppsskade. Politiet vil framstille begge for varetektsfengsling.

– Stefaren blir framstilt for varetektsfengsling i Inntrøndelag tingrett onsdag klokka 14. Mora blir framstilt for fengsling torsdag, opplyser politiadvokat Amund Sand.

– Fall frå senga

Advokaten til mora, Torfinn Svanem, opplyser at ho stiller seg uforståande til og nektar straffskuld for siktinga. Han seier at ho har forklart at jenta skadde seg då ho fall ned frå senga. Treåringen har ifølgje det moras advokat opplyser også ein tidlegare skade etter fall frå ein balkong, skriv NRK .

Advokat Anders Kjøren, som forsvarer stefaren, seier til Dagbladet at klienten hans ikkje vedgår noko straffskuld.

– Eg hadde ein prat med han i går. Han stiller seg uforståande til siktinga og er ukjent med nokon som helst form for valdsbruk, seier Kjøren.

Mora og stefaren til barnet er ifølgje politiet av utanlandsk opphav. Stefaren som er i 30-åra har opphaldsløyve i Italia og mora i 20-åra, har mellombels opphaldsløyve i Noreg i tre år.

Legen slo alarm

Advokaten til stefaren seier at han varsla AMK då han meinte at barnet trengde helsehjelp. Ifølgje det Kjøren forstår, kom ambulansen heim til familien. Då barnet blei frakta inn på sjukehuset, varsla legen om mistanke om vald.

– Det var barnevernet som kontakta politiet etter at legen som tok imot barnet, slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsett for vald. Barnet blei sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruande skadar, opplyser kommunikasjonsrådgjevar Hege Marie Vikaune i Nord-Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Kripos inne i biletet

Det er oppretta ei etterforskingsgruppe i saka. Kripos skal assistere frå og med onsdag.

– Kripos er kopla inn og hjelper til i etterforskinga. Politiet handterer saka i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet, opplyser Vikaune.

Tre andre barn bur saman med mora og stefaren til den kritisk skadde jenta. Dei er mindreårige og blir teke vare på av kommunen sitt kriseteam.