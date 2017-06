Trollpikken garantert reist før hausten

– Vanlegvis riv og sprengjer og fraktar vi bort stein. No skal vi gjere det motsette. Vi kjem truleg til å lage ein stor steinbukk i stål og plassere han på toppen av fjellet. Så må vi lage nokre hol i Trollpikken til å feste stroppane i, seier dagleg leiar Øyvind Langmyr i Bertelsen og Garpestad til Stavanger Aftenblad .

Synfaringa måndag, med blant andre Eigersund-ordførar Odd Stangeland, slo fast at dette er noko som er mogleg å få til.

Kjetil Bentsen, som har tatt initiativet til ei innsamlingsaksjon for å finansiere reparasjonen, nærmar seg også med stormskritt målet for innsamlingsaksjonen. Etter klokka 4 tysdag morgon var 96 prosent av målet på 200.000 kroner nådd, ifølgje innsamlingssida startskudd.no.

Håpet har vore at steinen skal ha potensial til å bli ein attraksjon på høgde med Preikestolen og Trolltunga, men laurdag morgon oppdaga turgåarar at landemerket var knekt. Det er funne borehol i steinen, og alt tyder på at det dreier seg om hærverk.

– Når alt er på plass, smør vi han inn med saueskitt. Det set i gang ein kjemisk reaksjon som gjer at brotflatene blir nesten usynlege, seier Langmyr.

