Vinnarforslaga til det nye regjeringskvartalet leggjast fram

Ein tverrfagleg jury har vurdert sju bidrag til konkurransen om den vidare utviklinga av det nye regjeringskvartalet. Dei to finalistane blir avslørt onsdag i utstillingslokala i Høgblokkpaviljongen.

Etter at vinnarane er offentleggjort, skal Statsbygg gå i forhandling med dei to om kven som får prosjekteringskontrakten. I oktober skal det stå igjen eitt prosjekt som vinn kontrakten.

Juryen skal vektleggje at prosjektet skaper gode, fleksible og effektive rammer for departementsfellesskapet, samstundes som at området er tilpassa byen rundt.

