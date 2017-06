Det er stortingsrepresentant og jurist Peter Christian Frølich (H) som stadfestar avgjerda onsdag, skriv Bergens Tidende . Etter mange år med vurderingar fram og tilbake er det avgjort å pusse opp det ærverdige bygget frå 1933 og ikkje flytte domstolen til eit anna bygg. Alternativet har vore å selje bygningen og samlokalisere domstolen med eit nytt politihus, men dette er ikkje lenger aktuelt.

I staden er det bestemt at Bergen tinghus skal pussast opp for 1 milliard kroner.

– Eg er glad for at dette er konklusjonen ein enda opp med. Det hadde ikkje vore det same om bygget for eksempel vart seld og enda opp som eit kjøpesenter, seier Frølich til avisa.

Huset frå 1933 er på 12.000 kvadratmeter over seks etasjar og er eigd av Statsbygg. Riksantikvaren har vore inne i saka og har gjort ei oppmjuking av vernevedtektene, noko som gjer ei oppussing meir rimeleg.

