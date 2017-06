Erna & co. har mista 284.000 veljarar

Ap-leiar Jonas Gahr Støre blir statsminister i Noreg dersom valresultatet blir som gjennomsnittet av meiningsmålingane i juni.

Berekningar som Poll of polls har gjort, viser at dagens opposisjonsparti ville fått fleirtal på Stortinget med 92 representantar dersom det hadde vore val no. Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF ville fått 77 representantar med eit valresultat på linje med juni-snittet.

Ti blåblå i minus

Statsminister Erna Solbergs Høgre har ei gjennomsnittleg oppslutning på 23 prosent i juni. Det er ein tilbakegang på 0,5 prosentpoeng frå månaden før og den største endringa for noko parti ved dette måneds-snittet. Samanlikna med valnatta 2013 er tilbakegangen 3,9 prosentpoeng.

Frp endar med eit snitt på 13,2 prosent i juni. Det er fram 0,2 prosentpoeng frå mai, men ned 3,1 prosentpoeng frå valet.

Dei to regjeringspartia ville fått 67 mandat med eit slikt valresultat. Det er ti færre enn dei har i det sitjande Stortinget.

Femte for Venstre

Venstres gjennomsnitt er under sperregrensa for femte månad på rad. 3,3 prosent er 0,1 prosentpoeng opp frå førre månad – og 1,9 prosentpoeng svakare enn ved førre val.

KrF held seg over sperregrensa med 4,6 prosent i juni, ned 0,1 prosentpoeng frå mai. Samanlikna med valet for fire år sidan er nedgangen 1 prosentpoeng.

Samla gir det ein tilbakegang for «Nydalen-kvartetten» på 9,9 prosentpoeng samanlikna med 2013-valet. Det svarar til 284.000 veljarar i avgang, gitt at valdeltakinga i september blir som for fire år sidan.

Åtte over for SV

Arbeidarpartiet klarte i mai å bremse opp ei langvarig dalande kurve, og den trenden heldt seg i juni. Oppslutninga på snittet av ti nasjonale målingar er 31,8 prosent – uendra frå månaden før. Samanlikna med valnatta for fire år sidan er det opp 1 prosentpoeng for Jonas Gahr Støres troppar.

Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den same utflatinga som vi såg i mai. Eit snitt på 12,1 prosent er ned 0,2 prosentpoeng frå førre månad. Sp er nær dobla frå valet, med ein framgang på 6,6 prosentpoeng.

SV er over sperregrensa for åttande månad på rad. Snittet i juni blei 4,3 prosent, ned 0,1 frå mai og pluss 0,2 frå 2013-valet.

MDG på 3-talet

Dei tre raudgrøne partia ville fått 90 stortingsrepresentantar med eit slikt valresultat. Det er 18 fleire enn dei har i den avtroppande nasjonalforsamlinga.

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) ser 3-talet for første gong på lang tid med eit snitt på 3,1 prosent i juni. MDG er med andre ord jamstore med Venstre – men endar i denne berekninga med eitt mandat, mot Venstres to.

Raudt lever i håpet og kan vise til tre enkeltmålingar på 3-talet. Snittet i juni enda likevel 0,1 prosentpoeng under maitala. Ei oppslutning på 2,5 prosent ville sendt partileiar Bjørnar Moxnes aleine på Stortinget.

