Islamist pålagt forbod mot å kontakte politiadvokat 

21-åringen, som er med i islamistgruppa Profetens Ummah, er for tida sikta for fleire truslar og krenkjande åtferd, blant anna mot tilsette i offentlege etatar. Det er politiadvokaten i desse sakene som har fått ei rad meldingar, skriv Nettavisen .

– Besøksforbod er eit sikkerheitstiltak som blir gitt for å hindre at det blir gjort straffbare forhold, og for å beskytte personar, seier politiadvokat Kari Kirkhorn ved valdsavsnittet i Oslo politidistrikt. Ho uttaler seg på generelt grunnlag.

21-åringens forsvarar, advokat Kim Gerdts, seier han ikkje er einig i avgjerda og ynskjer å få ho prøvd for retten.

– Årsaka er at han ikkje opplever at han har fått nokon klar og tydeleg beskjed om at han ikkje skal ta kontakt med politiadvokaten. Dersom besøksforbodet blir ståande, er eg overbevist om at han kjem til å innrette seg etter det og ikkje ta kontakt, seier Gerdts til Nettavisen.

Mannen er tidlegare dømt for drapstruslar, for å ha krenkt privatlivets fred og for å ha påverka aktørar i rettsstellet. Politiadvokaten som har fått epostane, har meldt forholdet.

