Kulturdepartementet held tilbake støtta til Islamsk Råd

Det er andre rate av tilskotet for 2017 på 650.000 kroner som vert halden tilbake, opplyser Kulturdepartementet i ei pressemelding onsdag.

– Departementet har eit ansvar for at statlege tilskuddsmidler vert forvalta på ein forsvarleg måte. Dette handlar om å sjå etter at driftstilskot over Kulturdepartementets budsjettår blir brukt i tråd med dei føremåla som Stortinget har bestemt, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).