Mogleg jernalderlandsby funnen i Østfold

Ifølgje Moss Dagblad har arkeologar frå Kulturhistorisk museum i Oslo funne rundt ti bygningar og like mange graver på eit jorde ved Dilling stasjon i Rygge.

– Vi trur dei er frå same tidsperiode, seier prosjektleiar Lars Erik Gjerpe.

I fleire av gravene er det funne restar av trekol og brente bein som er sende til analyse for å få dei tidsfesta. Svara er venta i månadsskiftet mars/april neste år.

I dag kjenner ein berre til éin landsby frå eldre jernalder i Noreg: Forsandmoen i Rogaland.

– Dette kan kanskje bli nummer to. Det er mange nok hus her til det. Spørsmålet er om folk har budd her samtidig eller om husa strekker seg over ein lengre periode, seier prosjektleiaren.

