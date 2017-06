Muslimske leiarar støttar statens stans av støtte til Islamsk Råd

Det er andre rate av tilskotet for 2017 på 650.000 kroner som blir halde tilbake, opplyste Kulturdepartementet i ei pressemelding onsdag.

– Departementet har eit ansvar for at statlege tilskotsmiddel blir forvalta på ein forsvarleg måte. Dette handlar om å sjå etter at driftstilskot over Kulturdepartementets budsjettår blir brukt i tråd med dei føremåla som Stortinget har bestemt, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Departementet har etter ei heilskapsvurdering komme til at det er tvil om Islamsk Råd Norges verksemd og rolleutøving blir teke vare på på ein tillitvekkjande måte.

– Islamsk Råd Norge (IRN) får driftstilskot frå Kulturdepartementet for å vere brubyggjar, paraplyorganisasjon og dialogpartnar, understrekar departementet.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge vil ikkje uttale seg om saka onsdag.

– Vi kjem til å kommentere etter kvart, seier Afsar til NTB.

Får støtte av moskear

Fleire muslimske leiarar NRK har snakka med, støttar kulturministeren. Blant dei er talspersonen i Islamic Cultural Center, Zubair Ahmed, og Ghulan Sarwar, styreformann i Noregs største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat.

– Statsstøtta skulle brukast til å styrke dialogen og tilliten mellom islam, ulike andre religionar og det norske folk. Det har ikkje skjedd, seier Sarwar til kanalen.

Fleire moskear og muslimske organisasjonar som er misnøgd med Islamsk Råd Norge og Mehtab Afsar, danna i byrjinga av juni ein ny muslimsk fellesorganisasjon. Formålet er å arbeide med religionsdialog.

Uro

Det har vore uro rundt IRN sidan mars i år da dei tilsette den 32 år gamle nikab-berande kvinna Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeidar. Det skapte sterke reaksjonar, og kulturminister Helleland kalla inn IRN til eit møte der ho klargjorde kva ho forventa av organisasjonen.

– I invitasjonen til møtet understreka eg behovet for å snakke om rolla rådet har som dialogpartnar og paraplyorganisasjon for muslimar i Noreg. Dei var innstilte på berre å snakke om nikab, Leyla Hasic og tilsetjinga. Eg blei ikkje veldig roa av dette møtet, sa kulturministeren til NTB etter møtet.

Nytt møte

Departementet varslar at dei vil kalle Islamsk Råd inn til eit nytt møte over sommaren som eit ledd i den vidare saksbehandlinga.

Dette er ikkje første gong støtta til IRN blir halde tilbake. Det same skjedde i fjor. Då bad Kulturdepartementet om ei utgreiing om den interne situasjonen i rådet som følgjer av at heile styret gjekk av i juni.

Islamsk Råd får 1,3 millionar kroner i årleg statsstøtte.