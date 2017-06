Pilotleiar: – Det vil bli verre for Norwegian

– Når Norwegian no seier at dei har problem med å rekruttere nye pilotar, er det berre éin ting å seie om det: Det vil bli verre for selskapet. Pilotar på jobbjakt vil satse på arbeid der dei blir fast tilsett i selskapet. Det kan ikkje Norwegian tilby. Derfor er jobb i det selskapet for mange pilotar uaktuelt i dag og i framtida, seier Petter Førde til Aftenposten .

Forseinkingane i helga førte til trøbbel for ei stor mengde passasjerar. Blant anna måtte to musikkorps avlyse turar dei hadde gledd seg til lenge. Måndag kveld hadde 19 avgangar blitt kansellerte på kort tid.

– Mykje konkurranse

Administrerande direktør i Norwegian Air Resources, Bjørn Erik Barman Jenssen, svarer slik på Førdes utspel:

– Marknaden er tøff med mykje konkurranse. Vi har rekruttert over 500 pilotar i 2016 og kjem til å rekruttere meir enn 600 pilotar i år. Vi har allereie rekruttert 400 pilotar i år, så desse påstandane stemmer i det heile ikkje, skriv han i ein e-post.

– 99,7 prosent

– Norwegian gjennomførte 99,7 prosent av dei planlagte flygingane i mai, 99,4 prosent i april og 99,5 prosent i mars, seier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson til Dagsavisen .

SAS hadde 98,7 prosent av sine 308.439 flygingar i fjor i samsvar med planlagt program, ifølgje informasjonssjef Knut Morten Johansen.

Få kanselleringar

Avinor forklarer at svært få av dei 25,8 millionar passasjerane som reiste via Oslo lufthamn i fjor, blei ramma av kansellering.

– For å setje ting litt i perspektiv: Regulariteten ved Oslo lufthamn var på 99,3 prosent i fjor, så det er ein svært liten del som blir kansellert, seier kommunikasjonssjef Kristian Løksa.

