Siv Jensen: Forbod mot omskjering ikkje prioritert 

På eit møte med jødiske leiarar i Oslo måndag skal Jensen ha uttalt at landsmøtet sitt vedtak om å forby rituell omskjering av gutebarn ikkje vil bli følgt opp på vakta hennar. Vedtaket i mai vekte skarpe reaksjonar hos Israels ambassadør til Noreg og blant jødiske leiarar.

Jerusalem Post omtalte tysdag kveld saka, som deretter blei plukka opp av Vårt Land .

I møtet med blant anna leiaren for European Jewish Association, rabbinar Menachem Mangolin, og den nederlandske sjefrabbinaren Binyamin Jacobs uttalte Jensen ifølgje Jerusalem Post dette:

– Eg forstår kvifor europeiske jødar var bekymra, men eg vil forsikre alle om at det ikkje er på regjeringsagendaen, ikkje på partiet mitt sin agenda, og ikkje på den personlege agendaen min. Eg vil gjere det klart: at på vakta mi vil ikkje dette følgjast opp. Her i Noreg respekterer vi religionsfridom.

Det var ingen journalistar til stades på møtet.

– Program ligg fast

Jensen prøvde onsdag å forklare kva ho meinte med fråsegnene til dei jødiske leiarane. Overfor NTB stadfestar ho møtet og seier vidare at Frp har tatt eit prinsipielt standpunkt mot rituell omskjering for å beskytte barn og gi dei rett til å bestemme over eigen kropp. Men ho legg til:

– Eg gjorde det samstundes klart at Frp er ein sterk forsvarar av Israel, og blant Frps mange kampsaker er forbod mot rituell omskjering av gutar ikkje blant mine eller partiet sine prioriterte saker.

Frp-leiaren forsikrar om at ho sjølv og Frp vil «jobbe for alt som står i programmet vårt.»

– Eg må likevel ha mest fokus på dei sakene som er høgast på agendaen for regjeringa og partiet. Det var meininga med bodskapen i møtet der samferdsel og eldreomsorg blei trekt fram som sentrale saker. Rituell omskjering er per i dag ikkje blant desse, men Frps politikk og programmet vårt ligg fast.

Stemte for forbod

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som er leiar av Stortingets helsekomité, stemte for omskjeringsforbodet som Jensen ikkje ville ha. Kjos tek partileiaren i forsvar, men seier samstundes at ho vil kjempe vidare for eit forbod mot omskjering.

– Ifølgje Siv har ho ikkje sagt at ho ikkje vil følgje det opp. Det ho har sagt er at ho ikkje prioriterer det på topp. Frp vil alltid jobbe for heile partiprogrammet sitt, men alle folka våre har sine eigne hjartesaker som blir prioritert høgare enn andre, seier ho til NTB.

– Men eit slikt forbod av omsyn til barna er viktig for mange av oss i Frp, så det vil definitivt vere noko vi vil jobbe for.

Omskjering er, og har gjennom fleire tusen år, vore eitt av dei grunnleggjande boda i jødedommen. Forstandar Ervin Kohn i Det mosaiske trussamfunn viser til at Frps landsmøtevedtak blir ståande, uansett kva Siv Jensen måtte uttale. Han er likevel ikkje uroleg.

– Grunnen til at eg ikkje er bekymra, er at Frp er det einaste partiet som går til val på dette, seier han til avisa Dagen .

