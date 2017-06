Staten har betalt 3,4 milliardar for feilbehandlingar

Tala kjem fram i ein ny rapport frå NPE og omfattar alle behandlingar innanfor ansvarsområda til dei regionale helseforetaka.

– Erstatningane sørgjer for at pasientar og pårørande får dekt det økonomiske tapet som skaden har ført til. Vi veit at erstatninga er viktig for å komme seg vidare, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

I perioden 2012–2016 har NPE mottatt 17.386 krav om erstatning. 5.205 erstatningssøkjarar har fått medhald.

(©NPK)