Venstre sa nei til å flytte Språkrådet til Bergen

Bergens Tidende får opplyst frå fleire kjelder at saka om utflyttinga av Språkrådet blei behandla i regjeringskonferanse i byrjinga av førre veke.

Der blei det vedtatt at Språkrådet ikkje skal flyttast ut av Oslo. Avisa får opplyst frå fleire hald at planen var å publisere nyheita i ferien fordi det kunne føre til mindre negativ publisitet. Dette kjem to år etter at Venstre fekk gjennomslag for å flytte statlege arbeidsplassar ut av hovudstaden.

Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad sa i mars at Bergen låg godt an til å få Språkrådet til byen. Vidare melde han at det ville komme ei avgjerd like etter påske.

Guri Melby, som tidlegare har vore byråd for partiet i Oslo, er styreleiar for Språkrådet og har vore mot å flytte. Ifølgje BT har ho fått med seg Venstre-leiar Grande på laget.

– Når Venstre ikkje vil, så blir det ikkje flytting. Dette er Venstres sak, seier ei kjelde i regjeringspartia.

Avgjerda vil ifølgje avisa bli offentleggjort onsdag.

