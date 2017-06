Bagasjeband på Gardermoen er igjen i drift

– Vi gler oss over at bagasjebandet igjen er i drift. Det er framleis litt venting for passasjerar på Oslo lufthamn. For sikkerheitsskyld anbefaler vi reisande litt utover dagen til å møte i god tid før avgang, seier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til NTB.

Dei tekniske problema har i hovudsak ramma reisande med SAS og Widerøe. Passasjerar frå om lag 30 SAS-fly måtte reise utan bagasje torsdag morgon. Den blir ettersendt så fort bagasjeanlegget er i drift igjen.

– Situasjonen er langt frå tilfredsstillande og den er særdeles krevjande. Vi har hatt liknande problem med bagasjeanlegget før, men då har det vore snakk om minutt og ikkje timar, sa Johansen torsdag morgon.

Rekk ikkje fly

Lange køar på Gardermoen for å sjekke inn bagasjen har ført til ekstra ventetid i sikkerheitskontrollen. Enkelte passasjerar har ikkje kome tidsnok til flyet sitt som følgje av bagasjetrøbbelet.

– Dei passasjerane blir booka om til neste fly. Vi prøver å halde flya så tett opp til ruter som mogleg, og held derfor ikkje igjen fly, seier Johansen.

SAS oppfordrar reisande til å møte opp i god tid før avgang og ber passasjerar pakke med seg det viktigaste i handbagasjen.

Dei tekniske problema med bagasjebanda starta i 6-tida torsdag morgon. Det er førebels uvisst kva den tekniske feilen kjem av, men Avinor opplyser at dei jobbar for å rette opp i det.

Røntgenmaskin øydelagt

Reisande med SAS til København og Stockholm ser ikkje ut til å vere råka av dei tekniske problema, då innsjekking er flytta til bagasjeband som fungerer, opplyser informasjonssjefen i SAS.

Forseinkinga med bagasjebanda kjem av at røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen er øydelagt, og dermed får verken SAS eller Widerøe sendt bagar til terminalen.

