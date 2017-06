Breivik har klaga Noreg inn for Menneskerettsdomstolen

Breivik, som no har bytt namn til Fjotolf Hansen, har levert klagen over dommen der det blir slege fast at verken soningstilhøva, isolasjonen eller høvet hans til å kommunisera ut av fengselet bryt med menneskerettane.

Då Høgsterett avviste anken over dommen frå Borgarting lagmannsrett i byrjinga av juli, varsla Breivik at saka ville bli teken vidare til Menneskerettsdomstolen (EMD). Det har no skjedd, fortel NRK .

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, har hevda at terroristen kan få mentale skader av isolasjonen han opplever i fengselet. Sidan han blei fengsla i 2011 har han berre hatt omgang med profesjonelle i fengselet. Sidan 2014 har dette samværet auka i omfang, men det meiner Breivik ikkje er nok.

– Essensen i klagen er at vi går til åtak på det altfor høge nivået på isolasjonen, og at denne isolasjonen har vart i for lang tid, seier advokat Øystein Storrvik som også klagar over sensuren av Breiviks kommunikasjon inn og ut av fengselet.

– På grunn av dei strenge vilkåra har han ikkje kunna etablera nokon reell kontakt med omverda, og isolasjonstrykket blir veldig mykje større, seier Storrvik.

