Bruce Springsteen får Bjørnstjerne Bjørnson-prisen 

Springsteen har vore aktivist og bidratt til omfattande pengeinnsamlingar til trengande og vore til trøyst for dei som har vore ramma av naturkatastrofar, urettferd og fengsling, heiter det i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiets grunngiving for prisen.

Vidare heiter det at han har skrive songar om skjebnen til dei som har mista fotfeste under utviklinga av det moderne USA, og at han i ord og tonar har prøvd å beskrive effekten av 11. september 2001.

– Bruce Springsteen er ein kunstnar som brukar sin posisjon til å forsvare dei som treng det. Han påpeiker urettferd og oppmuntrar når det er mogleg, seier president for Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet, Kristenn Einarsson, i ei pressemelding.

Tidlegare vinnarar av prisen er Edward Snowden, forfattarane Yasar Kemal og Adonis og den norske journalisten Kristin Solberg.

For første gong skal prisen delast ut på Aulestad i Gausdal. Eigedommen, som i dag er museum, var Bjørnstjerne Bjørnsons heim og husa han og familien frå 1875 til 1910.

Utdelinga skjer 3. september, men leiar for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, og administrerande direktør i Den norske Forleggerforening, Kristenn Einarsson, seier til NTB at dei ikkje forventar at Springsteen kjem.

– Vi veit han har eit travelt program, også i september, med mange konsertar. Så det får vi berre sjå på. Men det hadde jo vore ein stor bonus om han kom, seier han.

