Elleve års forvaring for dobbeltdrapet i Kristiansand

Dermed hevar dommaren straffa utover påstanden til aktor om ti års fengsel. Dommen har ei minstetid på sju år og fire månader, ifølgje TV 2 .

Det var 5. desember i fjor at guten knivstakk Jakob Hassan og Tone Ilebekk i skulegarden til Wilds Minne skole i Kristiansand. Ifølgje tiltalen vart dei påført til saman rundt 60 knivstikk. Begge døydde av forbløding på Sørlandet sjukehus same kveld.

Ifølgje politiet vart Ilebekk eit tilfeldig offer då ho prøvde å gripe inn i slagsmålet mellom dei to gutane.

Den tiltalte guten var 15 år gammal då drapa skjedde, og han tilstod i avhøyr allereie dagen etter. Han erkjente også straffskyld under rettssaka.

Aktor Jan Tallaksen kalla dobbeltdrapet kaldblodig og rått og la ned påstand om ti års fengsel. Då hadde han lagt til 15 prosent strafferabatt for tilståing.

16-åringen hevda i retten at han angrar på det han gjorde, for sin eigen del og for alle som vart ramma.