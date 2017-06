Fallskjermulykke på Voss

– Eg har fått beskjed om at det skal vera snakk om ein person som har hatt ei hard landing, og at ambulanse er tilkalla. Noko meir enn det veit eg førebels ikkje, eg er på veg dit no, seier hovudinstruktør Inger Margrethe Bøe i Voss Fallskjermklubb til NTB.

Ifølgje Bergensavisen er fallskjermhopparen bevisst, og vedkommande blir teken hand om av ambulansepersonell på staden.

Politiet i Hordaland opplyste om ulykka like etter klokka 16.

