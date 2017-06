Fiskeridirektoratet foreslår innstrammingar i hummarfisket

Frist for høyringa om dei nye innstrammingane er 7. juli.

Bakgrunnen for innstrammingsforslaga er ein rapport frå Havforskingsinstituttet som viser at hummarfisket har auka vesentleg i perioden frå 2008 til 2013. Auken i fisket har motverka reguleringane som blei innført i 2008 og 2009.

Den gongen blei det mellom anna sett minstemål på hummar langs heile kysten, fredingstida blei utvida, og hummar med utrogn blei totalfreda. Det blei dessutan påbode å ha fluktopningar i hummarteinene og strengare reglar for bruk av ruser.

Auke fiske

Havforskingsinstituttet har no vurdert effektane av desse tiltaka.

Konklusjonen er at auka fiske kan ha motverka dei positive effektane av reguleringstiltaka, og at det difor er behov for sterkare vern av hummar, som er svært ettertrakta på matfatet.

Fleire nye tiltak blir difor føreslege for å styrkja vernet av hummaren. Det er også eit mål å få betre data om dette populære fisket.

Nye tiltak

Tiltaka som blir føreslegne, er mellom anna:

* Alle må registrera seg for å fiska, også fritidsfiskarar.

* Minstemål skal berre skje ved totallengde, ikkje ryggskjoldlengd.

* Hummarfiskarane har plikt til å røkta hummarteinene minst 'ein gong i veka. Plikta blir innført frå og med hummarsesongen 2017.

* Det er eit krav at hummarteinene må vera biologisk nedbrytbare, for å hindra spøkelsesfiske.

* Det blir framleis gjeve bistand til kommunar som ønskjer å innføra bevaringsområde.

(©NPK)