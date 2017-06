Forbrukarombodet krev slutt på dyre femsifra nummer

Det kan kosta deg 30–40 kroner å stå i telefonkø i ti minutt hos banken, forsikringsselskapet eller straumleverandøren din viss du ringjer eit femsifra nummer frå mobil, fortel NRK . Dette skal det bli slutt på.

Marknadsføringslova forbyr no næringsdrivande å visa kundar til dyre spesialnummer når dei skal kontakta kundeservice. Dette har blitt stadfesta i ei ny avgjerd frå EU-domstolen.

– Mange har opplevd å bli belasta for store summar etter at dei har kontakta kundeservice sjølv om problemet forbrukarane trong hjelp med, kjem av ein feil frå den næringsdrivande. Denne praksisen er svært urimeleg for kunden og er ulovleg, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

Nasjonal kommunikasjonsmynde (Nkom) reknar med at teleselskapa tente opp mot ein halv milliard kroner på femsifra nummer i 2016. No krev forbrukarombodet endringar.

– Forbrukarane skal ikkje bli vist til å ringja til eit dyrt spesialnummer. Vi ser allereie at fleire selskap har fått på plass vanlege telefonnummer til kundeservice, og ventar at alle næringsdrivande får dette på plass så snart som mogleg, seier Haugseth.

(©NPK)