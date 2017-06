Høie: – Legane veit ikkje nok om doping

– Eg trur nok ikkje legane veit nok. Det er noko vi ser. Helsepersonellet veit ikkje nok om doping og konsekvensane av det. Så er det klart at i kvardagen til ein fastlege er det ikkje nødvendigvis så mange brukarar som stiller slike spørsmål, seier helseministeren til Aftenposten .

Avisa viser til fleire tilbakemeldingar frå brukarar av dopingpreparat som ikkje vart høyrt av legane sine.

Christine Wisløff, leiar av eit nasjonalt steroideprosjekt på Gaustad sjukehus, stemmer i.

– Eg fann raskt ut at kompetansen og kunnskapen i behandlingsapparatet var låg. Det forunderlege er at det ikkje er nokon som har reflektert rundt at når det er eit problem i toppidretten, så er det mest sannsynleg eit mykje større problem i samfunnet generelt, seier ho.

– Ein spør om alt: Sniffing, drikking av raudsprit, amfetamin, kokain, men dopingmiddel har ein aldri etterspurt systematisk. Verken spesialisthelsetenesta eller fastlegane kartlegg det tilstrekkeleg, seier ho om ein situasjon der ein pasient kjem på sjukehuset med hjartesvikt.

(©NPK)