Hauglie vil ha maksgrense på vikarbruk

LO, Ap, SV og Raudt har lenge angripe dei såkalla nulltimarskontraktane i bemanningsbransjen, der praksis enkelte stader har vore at tilsette ikkje får lønn mellom oppdrag.

Overraskinga var derfor stor på venstresida då arbeidsministeren for to veker sidan, heilt på tampen av stortingssesjonen, varsla eit oppgjer med useriøse aktørar i bemanningsbransjen. Ho slo fast at hovudregelen også innan bygg og anlegg skal vere faste tilsetjingar med føreseielege lønns- og arbeidsvilkår.

No kjem detaljane i høyringsforslaget , som Ap-leiar Jonas Gahr Støre torsdag skildrar som ei røykbombe i ein kronikk i Dagsavisen . Han er særleg kritisk til signala om at bemanningsselskapa skal få særskilt tilgang til å tilsetje folk mellombels.

Tre grep

Høyringsforslaget frå arbeidsministeren har tre hovudpunkt. Først og fremst foreslår Hauglie at innhaldet i omgrepet «fast tilsetjing» skal presiserast i arbeidsmiljølova. Dette skal blant anna forhindre at fast tilsette i bemanningsbyråa ikkje får lønn mellom oppdrag.

Tilsetjinga skal vere tidsavgrensa og sikre arbeidstakar reelt stillingsvern i tillegg til føreseielegheit i form av eit reelt stillingsomfang, ifølgje departementet.

Men i tillegg foreslår altså regjeringa ein ny heimel for mellombels tilsetjing i bemanningsbyråa, som berre skal gjelde arbeidstakarar som vert leigde ut til det statsråden beskriv som «reelle vikariat».

Føremålet med forslaget som Ap og andre er så kritiske til, er å sikre fleksibilitet, noko som i særleg grad er etterspurt i bransjar der oppdragsmengda i periodar er ufæreseielege.

Kvote

Det siste punktet i høyringsforslaget tar til orde for ein makskvote for innleie på 10–15 prosent. Dette skal avgrense vikarbruken, ikkje minst innan bygg og anlegg, der innleigedelen er størst.

Av høyringsforslaget går det fram at arbeidsministeren ønskjer innspel om denne kvoten spesielt, noko som antydar at forslaget kan bli endra når det etter planen skal leggjast fram for Stortinget i haust.

Frist for å sende inn høyringssvar er fredag 29. september.

