Merete Hodne tilbake som Frp-medlem

– Eg har tru på Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug. Derfor er eg medlem i Frp, skriv Hodne i ei tekstmelding til Stavanger Aftenblad . Vidare fortel ho at ho berre er støttemedlem, at ho går på nokre møter i ny og ne, men at ho ikkje har planar om noko meir enn det.

Hodne stod på plassen føre tidlegare Frp-politikar Jan Simonsen på vallista til Demokratene i Noreg før stortingsvalet i 2013 i Rogaland. Ho har også vore medlem av Frp tidlegare, men forlét partiet «etter å ha blitt spurt på en fin måte om å trekke meg før sist valg for snart fire år siden», skriv Hodne. Ho omtaler seg no ikkje som politikar, og karakteriserer seg sjølv som sjølvstendig.

Hodne blei kjent etter at ho nekta Malika Bayan (no Malika Faviano) inngang i frisørsalongen fordi ho brukte hijab.

I ettertid har ho vore involvert i fleire rettssaker. I desember skal ho igjen i Stavanger tingrett fordi ho har saksøkt revygruppa Løgnaslaget for ærekrenkingar etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Ho krev opptil 200.000 kroner i oppreisning frå kvar av dei tre medlemmene.

Frisøren har tidlegare tatt Løgnaslaget til retten i eit forsøk på å stoppe bruken av ordet, men fekk ikkje medhald.

