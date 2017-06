Mor dømt til fengsel for barnebortføring

Ei 37 år gammal kvinne blir i Høgsterett dømt til fire månaders fengsel etter å ha bortført si mindreårige dotter frå Rogaland til Storbritannia. Det skriv NRK .

Eit halvt år etter at kvinna og far til barnet var samde i eit rettsforlik om delt foreldreansvar og omsorg, tok kvinna med seg dottera og forlét landet. Over telefon opplyste ho til sin tidlegare sambuar «at han ikkje ville få sjå dottera igjen», heiter det i dommen frå Høgsterett.

Den 37 år gamle kvinna blei i tingretten dømt til fengsel i seks månader, men lagmannsretten reduserte straffa til fire månader fordi saksbehandlinga hadde tatt tid. Høgsterett heldt dommen frå lagmannsretten ved lag.

Advokat Sjak R. Haaheim meiner dommen er eit krystallklart signal til foreldre som planlegg å ta barn ut av Noreg på ulovleg vis og trur den kan virke avskremmande.

– Skal ein tolke Høgsterett, meiner dei at eit normalt straffenivå burde vere eit halvt års fengsel utan vilkår. Ei ganske markant straff, seier advokaten til NRK.

Haaheim er ein av 24 advokatar som står på Justisdepartementets liste for spesialistar i barnebortføringssaker.

