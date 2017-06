Nedtur på Oslo Børs

Statoil toppa som vanleg lista over dei mest omsette aksjane, deretter følgde Norsk Hydro og DNB. Sistnemnde steig med 0,6 prosent, mens dei to førstnemnde fall med høvesvis 0,9 og 0,7 prosent.

Blant dei andre større selskapa notert på hovudindeksen steig Yara International med 0,7 prosent, mens Telenor fall 0,9 prosent og Orkla med 0,6 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen fall Nordic Semiconductor med 4,4 prosent og Golden Ocean Group med 3,6 prosent. Link Mobility Group steig med 5,7 prosent og DNO med 1,8 prosent.

Dei tonegjevande europeiske aksjeindeksane gjekk også i minus torsdag. CAC 40 i Paris fall med 1,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 1,6 prosent og FTSE 100 i London med 0,2 prosent.

Oljeprisen steig torsdag. Eit fat nordsjøolje blei på ettermiddagen omsett for i underkant av 48 dollar, mens eit fat amerikansk lettolje blei selt for litt over 45 dollar.

