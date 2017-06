Oljefond-selskap under lupa for menneskerettsbrot

– Selskapa vert sett til observasjon på grunn av risiko for at dei er ansvarleg for systematiske brot på menneskerettar, skriv oljefondet i ei fråsegn torsdag.

Oljefondets etikkråd har tilrådd at Hansae Yes24 og Hansae vert tekne bort frå investeringsuniverset til fondet. Noregs Bank vil derimot ikkje gå så langt, men vedtok nyleg å setje selskapa til observasjon for å følgje med på utviklinga.

Etikkrådet viser til at selskapa er i ferd med å forbetre arbeidsforholda, og Noregs Bank meiner det gir tilstrekkeleg grunn til observasjon snarare enn å ta bort.

Hansae har eigne fabrikkar for produksjon av tekstilar i Vietnam. Etikkrådets tilråding er basert på undersøkingar som viser at omfanget av normbrot over lang tid har vore stort i fleire av fabrikkane, og at selskapet tidlegare ikkje har klart å betre arbeidsforholda.

Ved utgangen av 2016 var marknadsverdien av aksjebehaldning til oljefondet i Hansae og Hansae Yes24 på høvesvis 94,5 millionar og 45 millionar norske kroner. Dette svarar til eigardelar på 1,29 og 1,52 prosent.

(©NPK)