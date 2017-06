Oslo kommune heiste regnbogeflagget

Torsdag heiste ordførar i Oslo Marianne Borgen (SV) og leiaren av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, regnbogeflagget på Rådhusplassen.

– Når vi i hovudstaden no heiser regnbogeflagget, er det ei markering av at Oslo er ein inkluderande, mangfaldig, solidarisk og raus by. Eg er stolt over å vera ordførar i ein by som tek eit så tydeleg standpunkt. Oslo skal vera ein trygg stad å vera for alle, ein stad der vi motarbeider all intoleranse, hat og diskriminering, sa ordføraren før flagget blei heist til topps, ifølgje Blikk .

Internasjonale gjester frå mellom anna Serbia, Polen, Russland og Balkan var til stades under flaggheisinga, og det var også fleire representantar frå Oslo bystyre.

I samband med paraden laurdag vil det også bli flagga med regnbogeflagget i borggarden ved Oslo rådhus.

