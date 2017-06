Skandiabanken aukar renta på bustadlån

Det rimelegaste bustadlånet i Skandiabanken får ei effektiv rente på 2,30 prosent etter justeringa, opplyser selskapet.

Endringa gjeld frå 14. august for dei som allereie er kundar i Skandiabanken. For nye kundar gjeld ho no.

Renteendringa kjem av marknadstilpasningar, ifølge Skandiabanken, som viser til at dei let vere å auke renta i fjor haust.

– Vi har no halde renta uendra i 10 månader lenger enn konkurrentane våre, seier leiar i Skandiabanken Magnar Øyhovden i ei pressemelding.

Banken justerer også opp renta for innskot over 100.000 kroner med 0,15 prosentpoeng.

(©NPK)