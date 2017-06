Universitetet i Tromsø tilbyr student 375.000 kroner i erstatning 

Det var i 2014 at studenten søkte profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø (UiT) etter å ha avslutta eit årsstudium i same faget. Det er eit populært studium med mellom åtte og ti søkjarar per studieplass, og det er karakterane frå årsstudiet som avgjer om studentar kjem inn på profesjonsstudiet, skriv Forskerforum .

Studenten blei ikkje tilbydd studieplass, og seinare kom det fram at dette var fordi universitetet hadde gjort ein feil då dei rekna ut karaktersnittet hennar. Ein A, som eigentleg var verdt 20 studiepoeng, blei feilaktig vekta til 10 studiepoeng.

Studenten, som hadde begynt på privat vidaregåande skule for å ta opp fag då feilen blei oppdaga, sende difor eit erstatningskrav til UiT. Ho bad om å få dekt semesteravgift og skulebøker ved privat vidaregåande skule, utgifter i samband med studielån, husleige og tilsvarande eit års forventa inntekt som ferdigutdanna psykolog.

No har UiT tilbydd kvinna ei erstatning på 375.000 kroner for tabben dei gjorde. UiT ber studenten om tilbakemelding på tilbodet innan 30. juni.

