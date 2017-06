Ein smak av sommar

Det summar i humler og eit kor av fuglar syng sin pris til sommaren. Med temperaturar godt over 20 grader i dag, har eit igjen fått sommarstemninga.

I Liabygda har det vore motordur frå jorde der bønder køyrer inn høyet på høggir medan andre tek det meir med ro.

Ein rusletur mot Ansok i Liabygda er verd strevet. Ein rolegare plass på jord kan ein ikkje finne. Og med fantastisk utsikt over Sunnylvsfjorden.

Trangt på ferja

På ferja mellom Liabygda og Stranda må ein stable bilar for å få plass til alle. Utan to ferjer hadde det vore lang ventetid for turistar som ønsker å oppleve mest mogleg medan dei er her.

Ifølge værteneste Yr blir det noko kaldare laurdag, men framleis lite vind. Søndag kan ein ifølgje Yr vente litt regn ut på dagen.