Hansson: Regjeringa boikottar Stortingets havvind-satsing

Stortinget har i to år bedt regjeringa komme opp med ein strategi som sørgjer for etablering av demonstrasjonsprosjekt for havvind i Noreg.

– Det er ubegripeleg at ei antatt næringsvennleg og framoverlent regjering vil sjå på at denne teknologiutviklinga skjer alle andre stader enn hos oss, seier Hansson til Aftenposten .

Havvind er framleis dyrt i forhold til andre kraftkjelder.

– Regjeringa har gjort alt ho kan for å boikotte stortingsvedtaket. Men det viktigaste for oss er at regjeringa då boikottar ein av dei største moglegheitene for ei ny industrisatsing vi har, seier Hansson. MDGs nasjonale talsperson påpeiker at det blei foreslått ei øyremerkt, bevisst satsing for å få i gang havvind i Noreg.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) meiner Hanssons kritikk fell på si eiga urimelegheit.

– Det er viktig å minne både Hansson og det norske folk om at det satsast på havvind av regjeringa og av fleire aktørar i Noreg, skriv han i ein e-post og peiker på arbeidet til Statoil, DNV GL og Aibel.

– Regjeringa har ein brei og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, legg han til.

