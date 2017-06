Måling: Ap ikkje lenger størst i Hordaland 

Ei måling gjort at Respons Analyse for Bergens Tidende viser at Arbeidarpartiet har mista 8 prosentpoengs oppslutning sidan september og no er nede på 24,2 prosent. Samtidig bykser Frp fram på meiningsmålinga til 17,2 prosent, ein auke på 4,6 prosentpoeng.

Dersom valresultatet blir det same som i målinga, vil Ap miste eitt av mandata sine og vere nede i fire stortingsplassar.

– Hordaland er symbolsk veldig viktig. Her flyttar veljarane seg meir enn dei nasjonale trendane, og så er det betydningsfullt i form av å vere det tredje største fylket. Vi kan stole på at det kjem masse besøk frå Erna og Jonas her i Hordaland etter sommarferien, seier BTs valekspert Johan Giertsen.

For dei andre partia i Hordaland er oppslutninga som følgjer (endring frå sist måling, i februar, i parentes): Raudt: 1,5 prosent (-0,5), SV: 5,7 prosent (0,1), Ap: 24,2 prosent (-3,6), Sp: 7,5 prosent (-2,8), Venstre: 5,5 prosent (0,5), KrF: 5,9 prosent (0,8), Høgre: 27,1 prosent (0,1), Frp: 17,2 prosent (4,6), MDG: 3,4 prosent (0,9), andre: 2 % (-0,1).

