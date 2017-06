Mange lange køar i ferietrafikken

Det eine løpet i Brynstunnelen i Oslo blei stengt fredag formiddag etter at murpuss fall ned frå taket. Tunnelen blei opna på nytt for berre to månader sidan, og stenginga fører til store køar og tilnærma kaos i hovudstaden.

Med berre eitt løp i drift på ein av dei største utfartsdagane i året, ved starten av fellesferien, ventar Vegtrafikksentralen tett trafikk ut av Oslo i alle retningar.

Vent til laurdag

Vaktoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen seier til VG at ho rår folk å vurdera å køyra på laurdag i staden, eller køyra rundt Oslo for å koma fram.

Begge løpa i tunnelen blir truleg ikkje opna før i helga.

Ein bilbrann på E6 i Akershus like ved Skedsmovollen førte også til lange køar nordover ut frå Oslo på formiddagen. Fleire små uhell og trafikkulykker førte også på formiddagen til manuell dirigering og kødanningar også på E6 Hedmark/Oppland ved Mjøsbrua, og ved Sandvika der Nestunnelen ei kort tid var stengt.

Det gjer ikkje saka betre at også Oslofjordtunnelen måtte stengja fredag ettermiddag etter at ein stige låg laus i vegbanen. Tunnelen blei stengd ein times tid i begge retningar mens ryddemannskapa var på veg. Også tidlegare om morgonen var tunnelen stengd ein periode etter ein vogntogstans.

Forseinkingar

På E18 mellom Drammen og Kragerø fortel Vegtrafikksentralen sør om tett trafikk og saktegåande kø som gjev rundt 50 minutt forseinkingar. Sentralen opplyser at trafikken aukar sakte.

Også på E18 mellom Porsgrunn og Brevik er det saktegåande kø med rundt 30 minutt forseinking. Vegtrafikksentralen rår til alternativ rute over fylkesvegane 356 og 353.

På 134 var både Seljestad- og Røldalstunnelen i Odda stengde i periodar på grunn av for høge gassverdiar, og på E39 var Fløyfjellstunnelen i Bergen stengd ved eit par høve på grunn av eit laust skilt som hang ned og personar i køyrebanen.

Konsekvensen av alle desse små stengingane er at køane aukar utover dagen.

(©NPK)