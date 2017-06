Minst 7.000 fartøy må ha papira på plass innan laurdag

Minst 7.000 mindre yrkesfartøy må laurdag ha dokumentasjonen i orden, skriv Sysla .

– Vi har vore tydeleg på at 1. juli er fristen for å ha sikkerheitssystema på plass, seier Geirmund Eikje, underdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

I fjor avdekte ei undersøking gjort av Statens havarikommisjon for transport at ulykker kunne vore unngått med betre risikokontroll og sikkerheitsstyring. Undersøkinga viste også at mange av dei same feila gong på gong førte til nye ulykker på mindre skip. Derfor foreslo Sjøfartsdirektoratet i haust strengare krav til sikkerheitsstyring. Ved årsskiftet blei forslaget vedtatt og det er gjeldande frå juli.

Det vil kunne bli umelde tilsyn for å sjå om alt er i orden og dersom ikkje sikkerheitsrutinane kan dokumenterast, risikerer skipperen å segle ulovleg. I første omgang er det ikkje snakk om andre sanksjonar enn pålegg om å få prosessen ferdig.

– Dei som ikkje har løfta ein finger for å komme i gang, vil få kortare frist enn dei som har byrja å få systema på plass. No har alle hatt eit halvt år på seg, så det er ei forventning om at dei bør ha byrja, seier Eikje.

(©NPK)