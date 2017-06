Mogleg stortingsfleirtal mot det nye regjeringskvartalet

Då byggjeplanane for det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum vart kjent onsdag denne veka, var ei rekke politikarar tidleg ute med kritikk. No viser ein spørjerunde Klassekampen har gjort at det kan gå mot fleirtal på Stortinget for å vrake byggjeplanane etter stortingsvalet i haust.

Stortingspolitikarar frå Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne, som Klassekampen har snakka med, er sterkt imot byggjeplanane.

– Toget er ikkje gått, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til avisa. Ho meiner innbyggjarane i hovudstaden også vil reagere når dei ser teikningane over planane.

– All makt i denne sal har blitt til all makt i dette kvartal, seier Grande.

Onsdag presenterte Statsbygg to vinnarforslag for det nye regjeringskvartalet. Etter bestilling frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet vert alle departementa samla i Oslo sentrum.

Fleire meiner planane legg opp til for store og dominerande bygg, noko juryen er usamd i. Byantikvaren, tidlegare statsminister Kåre Willoch, Venstres nestleiar Ola Elvestuen og Arbeidarpartiets storbypolitiske talsperson, Jan Bøhler, er blant dei som på ulikt vis har kritisert rammene for det nye regjeringskvartalet.

