NVE kritisk til kommunen etter lekkasje frå demning

– Vi har ikkje hatt kjennskap til gravearbeidet som vart gjort. Det burde vore sendt inn gode tekniske rapportar til oss, slik at vi kunne vurdert om arbeidet var forsvarleg, seier direktør i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Anne Britt Leifseth til NRK .

– Dette er eit alvorleg brot på rutinane, som vi må gå gjennom med kommunen i ettertid, legg ho til.

Held vakt

Bebuarane i rundt 20 hus ved Storvatnet vart evakuert torsdag kveld etter at det hadde begynt å leke frå demningen ved vatnet.

Klokka 21.37 opplyste politiet i Nordland på Twitter at faren var over, og at dei evakuerte kunne returnere til heimane sine.

– NVE har vurdert demningen som stabil. Sortland kommune vil opprette vakthald ved demningen i natt for å følgje med på om det held seg stabilt. Vi har ikkje noko ytterlegare informasjon om saka i kveld, seier fungerande stabssjef Vidar Lundås i Nordland politidistrikt.

Forbipasserande varsla

Det var klokka 17.28 at politiet fekk ein bekymringsmelding frå ein forbipasserande. Det vart sendt ein politipatrulje og ein representant frå NVE til staden.

NVE vurderte det slik at demningen kunne komme til å breste, og bustadene vart deretter evakuerte.

Ifølgje politiet skal det ha gått føre seg arbeid på demningen, men det er uvisst om dette har direkte samanheng med lekkasjen. Storvatnet ligg på Langøya og er drikkevasskjelde.

Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerheit i NVE, seier også til Dagbladet at NVE ikkje var klar over at det var gravearbeid i nærleiken av demningen.

– Vi er ikkje kjende med dette arbeidet. Vi veit ikkje kva som har blitt gjort og kvifor, men det skulle vi ha blitt varsla om. Sånt arbeid skal godkjennast, seier Grøttå.