Norske reglar under lupa etter katastrofebrann 

– Vi har eit godt regelverk i Noreg. Viss gjeldande lover og forskrifter blir følgde, skal ikkje slike brannar kunna skje her til lands, seier senioringeniør Trond S. Andersen i Direktoratet for byggkvalitet til NTB.

Han legg samtidig til:

– Vi vil likevel gjera ei vurdering opp mot det norske regelverket når vi får stadfesta opplysningar om kva produkt som er brukt, og kva brannklassifisering desse eventuelt har etter det felles europeiske systemet.

Minst 80 menneske mista livet i brannen i Grenfell Tower i London 14. juni.

I etterkant av katastrofen har det oppstått ein diskusjon om fasadedekninga til bustadblokka.

Konfidensielt

Det norske direktoratet har heile tida blitt orientert om oppfølginga av brannen.

– Direktoratet for byggkvalitet har fått ei oppsummering frå britiske bygningsstyresmakter av det dei veit så langt, men denne informasjonen er konfidensiell av omsyn til etterforskinga, seier Andersen.

Han viser til at det av omsyn til persontryggleiken blir stilt strenge krav til brannsikring for nybygg og bygg som skal rehabiliterast.

Då bustadblokka i London blei pussa opp i fjor, blei fasadane ifølgje avisa The Times dekt med Reynobond-plater. Denne fasadeplata er ein såkalla sandwich-konstruksjon, med to lag aluminium rundt ein kjerne som anten kan vera sett saman av polyetylen eller eit flammehemmande stoff.

Den amerikanske leverandøren av fasadeplatene som dekte Grenfell Tower, stoppar salet til høgbygg etter brannen. Bustadblokka har 24 etasjar.

Tillaten i Noreg

Denne typen fasadedekning er også tillaten i Noreg, men med nokre klare atterhald.

Andersen forklarer at sandwichelement med brennbar isolasjon som oppfyller gitte klassar, kan nyttast i bustad- og kontorbygningar inntil to etasjar, og i industri- og lagerbygningar inntil fire etasjar. Etter brannen i Vik Torg i 2006 blei det gjort ei avgrensing av bruksområdet for sandwichelement

For bustad-, kontor- eller lagerbygning i inntil fire etasjar kan det dessuten nyttast isolasjonssystem med brennbar isolasjon som er verna med puss eller liknande under føresetnad av at systemet er dokumentert ved prøving og oppfyller gjeldande kriterium.

Også forskingsinstituttet Sintef byggforsk viser til at det i Noreg er tillate å bruka plastisolasjon på bygningsfasadar under gitte føresetnader.

– Vi har ikkje sett døme på at brennbar plastisolasjon er brukt på fasadar i Noreg i bygningar på meir enn fire etasjar, seier leiar for Sintef Certification, Jan Olav Hjermann.

