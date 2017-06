Nye reglar for marknadsføring av kreditt

Frå 1. juli skal det ikkje lenger vere lov å lokke med rask kreditt, ifølgje ei pressemelding frå Forbrukarombodet.

Endringane gjer at det ikkje blir lov til å framheve kor raskt kunden kan få kreditt til disposisjon, kor raskt ein kan få svar på ein førespurnad om kreditt, at det er låg terskel for å få kreditt og at det er ein enkel søknadsprosess.

– Dei nye reglane skal gjere det vanskelegare å spele på kor raskt ein kan få pengane, og kor lett tilgjengeleg pengane er. Dette vil avverje den mest aggressive marknadsføringa av kreditt og forbruksgjeld, seier forbrukarombod Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukarombodet vil gjennomføre tilsyn til hausten for å sjekke om dei nye reglane blir følgde.

– Vi forventar at bankar, finansføretak og andre aktørar følgjer dei nye reglane, og at vi vil sjå meir edruelege reklamar for kostbare forbrukslån i tida som kjem, seier Haugseth.

