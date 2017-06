Regjeringa foreslår nye pakkereise-reglar

– I dag har forbrukaren gode rettar når det gjeld tradisjonelle pakkereiser. No foreslår eg å klargjere at desse rettane også skal gjelde når du sjølv set saman di eiga pakkereise på nett, seier forbrukarminister Solveig Horne (Frp).

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår no ei ny pakkereiselov som vil gi forbrukarane som set saman eigne reiser på nett auka rettar. Forslaget er sendt ut på høyring.

Ifølgje Horne er det uklart kva rettar ein har når ein sjølv set saman eiga reise på nett, eksempelvis når ein bookar fly og hotell separat. Ho foreslår no at desse reisene skal bli sett på som pakkereiser, og slik gi forbrukarane fleire lovfesta rettar.

– Reisearrangørar bør påleggjast større plikt til å hjelpe dersom du kjem i vanskar på reisa, seier Horne, og legg til at rettane til reisande også bør bli tydelegare når det gjeld avbestilling av pakkereiser.

Direktør og advokat i Virke Reise Utland, Sverre McSeveny-Åril, presiserer at per i dag er arrangørane av pakkereiser ansvarleg for reisa i sin heilskap. Det gjer at kundane av charterturar i større grad har rett til bistand om problem oppstår.

– Kjøper du ei pakkereise er du betre beskytta enn om du set saman reisa med fly og hotell sjølv, seier McSeveny-Åril.

(©NPK)