Rekordlågt talet på omkomne i brann

Talet på omkomne i brann har vore nedgåande dei siste åra. For berre fire år sidan var det registrert 38 omkomne i brann i same halvårsperiode, ifølgje foreininga.

– Dei rekordlåge tala kjem av nok at vi har fått eit godt regelverk sidan 1990-talet. Samtidig har vi fått eit sterkare, flinkare brannvern som har jobba førebyggjande lokalt, seier kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening Håvard Kleppe til NTB.

– Kvart dødsfall som følgje av brann er eitt for mykje. Likevel er det grunn til å glede seg over at talet på omkomne har gått merkbart ned dei seinare åra, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Statistikken viser at alle som har omkomme i brannar i år høyrer til risikoutsette grupper. Søtorp understrekar at det må gjerast meir for sikre heimebuande eldre og andre med nedsett funksjonsevne, eller personar som slit med psykiske problem eller andre rusmiddel.

– Risikovurderingar og tilrettelegging på individuelt nivå er ein veg å gå, seier Søtorp, og legg til at han trur det er mogleg å fjerne brann heilt som ei sannsynleg livstruande hending.

