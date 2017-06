Solberg lovar teknologimilliard

Solberg hadde krisehandla solbriller i siste liten før ho sette seg på valkampbussen til Høgre fredag formiddag. Offisielt opnar valkampen til Høyre 12. august, men Solberg snikopnar med eit fire dagar langt tettpakka program på Austlandet.

– Vi prøvekøyrer valkampen før vi set fulle klutar til for heile partiet, sa ho.

Seks fylke får besøk på fire dagar. Først gjekk turen til Oppland, og teknologiparken på Raufoss var eitt av dei første stoppa. Der kunne statsministeren presentera den første lovnaden i valkampen: Ei satsing på 1 milliard kroner til forsking og teknologi dei neste fire åra.

– Vi skal satsa spesielt på å gjera mogleg teknologiar som IKT, nanoteknologi, bioteknologi og avansert produksjon, sa Solberg.

– Stimulera næringslivet

Målet er at Noreg skal bruka 3 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsking og utvikling. Regjeringa har innfridd målet om 1 prosent, mens næringslivet er eit stykke unna å innfri delen sin på 2 prosent. Solberg meiner difor at det offentlege må ta ein større del i ein fase sidan landet står overfor viktig omstilling.

– Det er to grunnar til at målet har vore problematisk for næringslivet. Det eine handlar om den type bransjar vi har, den andre er at mykje av kapitalen er på statlege hender. Sjølv om Noreg ligg i toppen i offentleg finansiert forsking, meiner vi at vi skal strekkja oss lengre for å stimulera næringslivet framover, sa Solberg, som lova at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP over tid.

Småpratar med folket

Gjennom helga er det tett program frå morgon til kveld. Etter starten i Oppland og Hedmark held ferda fram til Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Akershus.

Mykje står på programmet – frå meteorittjakt utandørs med ungane i Småtjern naturbarnehage til deltaking i «Krokryggen games», der pensjonistar konkurrerer i dart, kasta på stikka og boccia.

– Det er ein fin tid på sommaren. Det er festivaltid, folk er samla. Så har vi sjølvsagt saker som vi vil presentera, seier ho.

Solberg skal køyra Amcar, småprata med folk på kjøpesenter og sjå på kamp i NM i sandbryting. Vidare skal ho opp i ein lift og måla på ein vegg i samband med eit ungdomsprosjekt, og ho skal skyta startskotet for eit barnesykkelritt. Programmet er sett saman i samarbeid med lokalpartia til Høgre, med eit mål om å treffa folk der dei er, seier ho.

– Men så dreier det seg om å snakka om dei fire hovudsakene vi har i valkampen: skapa fleire jobbar, ein kunnskapsbasert skule, eit betre helsevesen og beredskapspørsmål, seier ho, og varslar konkrete utspel på utstyrsløft for politiet og om satsing på yrkesfaga.

